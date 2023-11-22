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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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Россияне рассказали о росте расходов на помощь родителям

Россияне стали больше тратить на финансовую помощь родителям
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Россияне стали тратить на финансовую помощь своим родителям в среднем 14 тыс. руб. в месяц, что на 3,5 тыс. больше, чем было в 2022 году. К таким выводам пришли специалисты сервиса SuperJob в результате опроса, с  которым ознакомился РБК.

Мужчины в среднем тратят на помощь родителям больше, чем женщины, — 15,2 тыс. руб. против 12,6 тыс. руб. У жителей Москвы на финансовую поддержку родителей уходит 17 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 14 тыс. В Екатеринбурге и Красноярске респонденты сообщили, что выделяют на эти цели по 12 тыс. руб.

В целом по стране помогают родителям больше половины россиян — 66%. Почти четверть (23%) делают это регулярно, чуть больше трети (33%) — при необходимости, а 9% — крайне редко.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Чем старше респонденты, тем чаще они оказывают постоянную материальную поддержку родителям: 18% среди респондентов моложе 34 лет и 29% среди россиян старше 45 лет. Количество опрошенных, готовых помогать деньгами на постоянной основе, растет с уровнем дохода.

Опрос SuperJob проводился с 10 по 21 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из 389 населенных пунктов во всех округах России.

Согласно результатам опросов SuperJob, количество россиян, которые регулярно помогают родителям финансово, растет как минимум с 2021 года. В 2021 году на постоянной основе родителей поддерживали 22% респондентов, в 2022 году таких было 24%. Средняя сумма, которую россияне готовы выделять на помощь родителям, за эти два года также выросла — с 8,5 тыс. руб. до 10,5 тыс. руб.

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Теги
Опрос россияне родители финансовая помощь Superjob

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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