Минобороны сообщило о «нанесении огневого поражения» по двум катерам ВСУ

Российские военные нанесли огневое поражение по району обнаружения двуъ безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны России.

«30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение», — отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В министерстве также уточнили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

Ранее этой ночью об отражении Черноморским флотом атаки дронов на Севастополь сообщал губернатор города Михаил Развожаев. «Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — написал губернатор.

С начала российской спецоперации власти не раз сообщали о попытках украинских военных атаковать Крым с помощью ракет и беспилотников. В регионе действует бессрочный уровень террористической угрозы, а также средний уровень реагирования.