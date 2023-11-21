В самарском университете объяснили сбор электронных сигарет студентами

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В Самаре объявили сбор нерабочих электронных сигарет со студентов, чтобы использовать их составляющие в зоне военной операции на Украине, рассказало местное студенческое патриотическое объединение «Сокол СГАУ» Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева.

Как сообщили РБК в центре по связям с общественностью университета, точки сбора организовали в каждом учебном корпусе учреждения.

«Акция по сбору использованных или нерабочих электронных сигарет была инициирована военно-патриотическим объединением «Сокол СГАУ». <...> Это одна из многочисленных акций по сбору помощи участникам специальной военной операции, которые проводит «Сокол СГАУ». Помощь осуществляется студентами и сотрудниками университета на добровольной основе», — уточнили в университете.

Активисты «Сокола СГАУ» предложили сдавать использованные или нерабочие электронные сигареты, чтобы сбрасывать их с коптеров на украинских военных и западную технику. Всего объединение собрало и отправило в зону военной операции на Украине 224 использованные электронные сигареты.

Представитель компании «НПО Кайсант» объяснил в разговоре с РБК, что из электронных сигарет можно использовать аккумулятор для так называемых сбросов с дронов. «Это устройство крепится снизу БПЛА и служит для доставки боеприпаса и прицельного бомбометания его с беспилотника по команде оператора. Для этого в сбросе обычно устанавливаются сервоприводы, осуществляющие сброс боеприпаса», — рассказал представитель организации.

По словам собеседника РБК, аккумуляторы в электронных сигаретах небольшие.

«Кайсант» специализируется на защите воздушного пространства от беспилотников. Компания продает антидронные ружья и купольные подавители.