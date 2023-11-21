Росавиация объяснила лишение «Победы» сертификата разработчика

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Действие сертификата разработчика авиационной техники у авиакомпании «Победа» (принадлежит «Аэрофлоту») было приостановлено из-за несоответствия процедурных аспектов сертификации, сообщили РБК в Росавиации.

По данным ведомства, сертификат перестал действовать 10 ноября 2023 года. Перед принятием такого решения комиссия Росавиации провела внеплановую проверку разработчика.

«Рисков для безопасности полетов по ранее изданным разработчиком документам не выявлено, обнаруженные несоответствия касались процедурных аспектов сертификации», — объяснили в Росавиации.

В ведомстве добавили, что «Победа» может пользоваться услугами сторонних организаций, у которых есть сертификаты. Например, у авиакомпании «Аэрофлот» (ей принадлежит «Победа») и провайдера услуг техобслуживания «Аэрофлот Техникс».

Росавиация сертифицирует разработчиков авиатехники в рамках федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». «Победа» получила этот документ в конце 2022 года.

Благодаря ему компания могла разрабатывать техническую и ремонтную документацию для сертификации и внедрения второстепенных изменений на компонентах II и III класса. К ним относятся бытовое, аварийно-спасательное и светотехническое оборудование, фюзеляж, шасси, колеса, крылья, окна, двери, системы кондиционирования воздуха и связи, а также противопожарная, топливная, гидравлическая, противообледенительная, кислородная и другие системы.

О том, что «Победа» лишилась сертификата разработчика, сообщили «Известия», которые ознакомились с соответствующим приказом, подписанным руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. В пресс-службе «Победы» заявили газете, что сами отозвали свой сертификат.

«В рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов группы «Аэрофлот» принято решение о концентрации компетенций разработчика на базе департамента развития конструкторских решений «Аэрофлота». В связи с этим «Победа» отозвала свой сертификат», — объяснили в авиакомпании.