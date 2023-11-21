Вучич заявил, что предложит властям рассмотреть вопрос об учениях с НАТО
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами. Об этом сообщает RTS.
Об этом Вучич заявил на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом Вучич подчеркнул, что Сербия остается нейтральной страной и не намерена вступать в военные блоки.
После начала специальной военной операции Минобороны Сербии объявило, что республика временно прекращает учения со всеми зарубежными партнерами.
Однако 15 июня совместные учения Сербии, США и других стран НАТО «Платиновый волк» прошли в Сербии. Маневры «Платиновый волк» проводятся с 2014 года, но в феврале 2022 года, после начала конфликта на Украине, Сербия объявила мораторий «на военные активности со всеми иностранными партнерами», а проведение учений назвали исключением.
Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Сербии и провел переговоры.
«Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет», — сказал сербский лидер. Также Вучич подчеркнул, что сотрудничество Сербии и НАТО способствует безопасности сербов в Косово.
Генеральный секретарь альянса заявил о готовности уважать нейтральный статус Сербии.
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