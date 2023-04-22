Сербская армия начала совместную подготовку с военными США

Подготовка продлится две недели, ее проводят сербские и американские инструкторы. Ранее Минобороны Сербии анонсировало на своей территории учения «Платиновый волк–23» (Platinum Wolf) с участием НАТО, они состоятся в июне

Представители Вооруженных сил Сербии и Европейского командования Вооруженных сил США проходят тактический курс, целью которого станет подготовка к миротворческим операциям, сообщает сербское Минобороны.

Курс организовал сербский Генштаб, обучение проводят сербские и американские инструкторы. Подготовка продлится две недели, она призвана повысить «оперативные возможности вооруженных сил Сербии».

В начале апреля Минобороны Сербии объявило, что с 16 по 30 июня на территории республики пройдут военные учения «Платиновый волк–23» (Platinum Wolf). В маневрах примут участие Белград и ряд стран НАТО. «Целью учений является поддержание уровня оперативной совместимости подразделений ВС Сербии для участия в международных миротворческих операциях», — сообщили в оборонном ведомстве.

Учения Platinum Wolf проводились на территории Сербии ежегодно с 2014 по 2021 годы. В последний раз в них были задействованы военнослужащие вооруженных сил Боснии, Болгарии, Греции, Венгрии, Румынии, Словении, Великобритании и Франции, передает Balkan Insight.

В министерстве отметили, что маневры в этом году исключены из моратория на проведение учений с участием иностранных партнеров; ведомство подчеркнуло, что мораторий продолжает действовать. Его ввели в феврале 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине.





