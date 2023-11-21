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Общество ,  
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Адвокат подтвердил смерть экс-главы управления безопасности СК Максименко

Адвокат подтвердил смерть экс-главы управления собственной безопасности СК
Михаил Максименко
Михаил Максименко (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Адвокат Андрей Гривцов подтвердил РБК смерть бывшего руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что его тело обнаружили в одной из колоний. По данным телеграм-канала «112», Максименко нашли в помещении для хранения вещей в психиатрической лечебнице.

Позже источник, близкий к ФСИН, подтвердил РБК, что тело экс-начальника управления СК нашли в помещении психиатрической больницы, где он проходил лечение после попытки суицида.

Экс-главу управления собственной безопасности СК нашли мертвым в колонии
Общество
Михаил Максименко

Максименко было 50 лет. В апреле 2018 года его приговорили к 13 годам строгого режима и штрафу 165 млн руб. по делу о взятках от представителей криминального мира и лишили звания полковника юстиции. По совокупности обвинений в 2020 году ему назначили 14 лет колонии и штраф 250 млн руб.

В рамках судебного процесса Максименко вменялись две взятки. Первую взятку в размере $50 тыс. полковник получил в октябре 2015 года от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии — в начале 2000-х он был осужден по делу о мошенничестве, а в дальнейшем стал основным свидетелем по делу тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). За деньги, которые Шенгелия, по версии следствия, передал Максименко в петербургской гостинице Park Inn, полковник обещал ему добиться возбуждения уголовного дела против сотрудников МВД, которые якобы незаконно изъяли у Шенгелии часы Hublot.

Второй эпизод дела Максименко связан с перестрелкой у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве 14 декабря 2015 года, в которой участвовали люди криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) с одной стороны и отставной полковник КГБ СССР, адвокат Эдуард Буданцев — с другой. После этой перестрелки под арестом оказался в том числе ближайший подручный Шакро Молодого Андрей Кочуйков (Итальянец). По версии ФСБ, офицеры СКР за две взятки должны были переквалифицировать обвинение Кочуйкову на более мягкое (с вымогательства на самоуправство) и отпустить его.

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Одной из взяток — в размере $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова — предназначалась лично Максименко. Деньги должны были гарантировать, что Максименко закроет глаза на «непроцессуальные решения» сослуживцев по делу о стрельбе на Рочдельской.

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новости Следственный комитет Михаил Максименко

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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