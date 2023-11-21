Новак предупредил о росте доли трудноизвлекаемой нефти в России до 70%
Доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в общем объеме добычи нефти в России может вырасти до 70% к 2050 году, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает ТАСС.
По его словам, сейчас в России около 30% нефти (166 млн т) добывается из трудноизвлекаемых запасов. В целом структура запасов нефти меняется в сторону более сложных месторождений, отметил Новак.
«И доля эта будет расти — мы ожидаем, что к 2050 году эта доля может вырасти до 70%», — заявил вице-премьер.
В связи с этим правительство не исключает введения дополнительных льгот для трудноизвлекаемых запасов, добавил Новак. «Нам нужно будет создавать условия для того, чтобы обеспечить сохранение объемов добычи в соответствии с нашими планами», — уточнил он.
В апреле 2023 года начальник управления нефти, газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева заявила об увеличении трудноизвлекаемых запасов нефти в России за последние девять лет на 30%. Ежегодный прирост запасов, по ее словам, в среднем составляет 3%, а ежегодный прирост по добыче — в среднем 16%.
По данным Роснедр на начало 2023 года, 53% извлекаемых запасов нефти относятся к потенциально льготируемым, из них 58% запасов — это трудноизвлекаемые, которые отличаются сложными геологическими условиями, и 42% — удаленные запасы, отличающиеся суровыми климатическими условиями.
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