Появились кадры со съехавшим в залив самолетом-разведчиком США

Самолет-разведчик ВМС США, который съехал в залив. Видео

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В США на Гавайях самолет-разведчик Военно-морских сил (ВМС) США не попал на взлетно-посадочную полосу и съехал в залив Канеохе. На кадрах видно фюзеляж самолета, который лежит на мелководье.