Самолет-разведчик ВМС США, который съехал в залив. Видео
В США на Гавайях самолет-разведчик Военно-морских сил (ВМС) США не попал на взлетно-посадочную полосу и съехал в залив Канеохе. На кадрах видно фюзеляж самолета, который лежит на мелководье.
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