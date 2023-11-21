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Военная операция на Украине ,  
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США предупредили Зеленского об отсутствии «волшебной палочки» для Украины

Ллойд Остин: у США нет оружия, которое станет волшебной палочкой для ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

У Соединенных Штатов нет оружия, которое стало бы «волшебной палочкой» для Украины, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев. Его выступление опубликовало Министерство обороны США.

«В таком военном конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — отметил Остин. Успех на боле боя зависит от многих факторов, в том числе — верного использования предоставленных возможностей, считает глава Пентагона.

Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину во время военной операции. Перед украинскими властями стоит задача синхронизировать поставленное западными союзниками вооружение и военную технику, чтобы «в конечном итоге добиться военной победы над Россией», заключил Остин.

Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев
Политика
Ллойд&nbsp;Остин (справа)

Остин прибыл в Киев с визитом накануне, 20 ноября. За день до этого он провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Как сообщила пресс-служба Пентагона, они обсудили «последние события на поле боя» и планы по проведению следующей контактной группы по обороне Украины.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине с 20 ноября, он оценивается в $100 млн. В него вошли зенитные ракеты Stinger, одна реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, патроны, ракетные комплексы TOW с оптическим наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, зимнее снаряжение, запчасти и вспомогательное оборудование.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.

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Теги
Ллойд Остин военная помощь Украина США
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