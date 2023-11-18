 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Два человека погибли при стрельбе в психбольнице в Нью-Гэмпшире

Reuters: два человека погибли при стрельбе в психбольнице в Нью-Гэмпшире

При стрельбе в психбольнице в Нью-Гэмпшире погибли два человека, сообщает Reuters.

Вооруженный человек вошел в вестибюль государственной психиатрической больницы в Конкорде и застрелил охранника. После этого офицер полиции штата застрелил открывшего огонь.

Следователи все еще пытаются установить личность нападавшего.

По данным WMUR-TV, больница представляет собой охраняемое психиатрическое учреждение, где все посетители должны проходить через металлодетекторы, также в здании постоянно дежурит полицейский.

Больница на 184 койки расположена на территории офисного комплекса, в котором находятся также несколько государственных учреждений, в том числе службы здравоохранения и министерство образования.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
стрельба США психбольница
Материалы по теме
В Москве у банка открыли стрельбу и украли сумку с 200 млн руб.
Общество
В Люберцах открыли стрельбу по мужчине с мачете, напавшему на прохожих
Общество
Против устроившего стрельбу в ресторане Москвы завели уголовное дело
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 10:06
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 09:41
ЦАХАЛ отстранила военного, бросившего гранату в мечеть Политика, 09:41
«Ъ» узнал, что власти не отменили запрет на ж/д перевозки дизеля за рубеж Экономика, 09:39
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 09:15
Два человека погибли при стрельбе в психбольнице в Нью-Гэмпшире Общество, 09:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как будут платить компенсации по замороженным активам за счет иностранцев Pro, 09:01
Чем заняться дома: «Корона», «Голодные игры» и подкаст о научных мифах Стиль, 09:00
Что посмотреть на выходных: история о Годзилле, «Корона» и еще 3 сериала Life, 09:00
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 08:50
Как устроена выставка «Россия» на ВДНХ. Схема Общество, 08:42
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 08:16