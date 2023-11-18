Два человека погибли при стрельбе в психбольнице в Нью-Гэмпшире
При стрельбе в психбольнице в Нью-Гэмпшире погибли два человека, сообщает Reuters.
Вооруженный человек вошел в вестибюль государственной психиатрической больницы в Конкорде и застрелил охранника. После этого офицер полиции штата застрелил открывшего огонь.
Следователи все еще пытаются установить личность нападавшего.
По данным WMUR-TV, больница представляет собой охраняемое психиатрическое учреждение, где все посетители должны проходить через металлодетекторы, также в здании постоянно дежурит полицейский.
Больница на 184 койки расположена на территории офисного комплекса, в котором находятся также несколько государственных учреждений, в том числе службы здравоохранения и министерство образования.
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