Reuters: два человека погибли при стрельбе в психбольнице в Нью-Гэмпшире

Два человека погибли при стрельбе в психбольнице в Нью-Гэмпшире

При стрельбе в психбольнице в Нью-Гэмпшире погибли два человека, сообщает Reuters.

Вооруженный человек вошел в вестибюль государственной психиатрической больницы в Конкорде и застрелил охранника. После этого офицер полиции штата застрелил открывшего огонь.

Следователи все еще пытаются установить личность нападавшего.

По данным WMUR-TV, больница представляет собой охраняемое психиатрическое учреждение, где все посетители должны проходить через металлодетекторы, также в здании постоянно дежурит полицейский.

Больница на 184 койки расположена на территории офисного комплекса, в котором находятся также несколько государственных учреждений, в том числе службы здравоохранения и министерство образования.