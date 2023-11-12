Самолет протаранил автомобиль при экстренной посадке в Техасе

Появились кадры столкновения самолета с машиной при экстренной посадке в Техасе

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Легкий самолет Lancair IV-P врезался в автомобиль при попытке совершить экстренную посадку в аэропорту Аэро-Кантри в Техасе, передает NBC со ссылкой на пожарную службу города Маккинни и Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Инцидент произошел днем 11 ноября. Пилот одномоторного Lancair IV-P не смог остановить судно, когда оно выкатилось за взлетно-посадочную полосу, в результате самолет протаранил забор и врезался в проезжавший мимо автомобиль. На кадрах, которые показал канал, видно, что у борта отвалилось колесо.

В самолете находились два человека, в машине — один. Всех их осмотрели врачи, одного пострадавшего госпитализировали с легкими травмами. Кто именно пострадал — водитель машины или один из летевших на самолете, в пожарной службе не уточнили.