В секторе Газа обвинили ЦАХАЛ в осаде Индонезийской больницы

Фото: Israeli Army / Reuters

Израильские военные окружили Индонезийскую больницу в секторе Газа, в которой находятся около 700 медработников и раненых палестинцев, а также более 2 тыс. беженцев. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Ранее больница подверглась бомбардировке со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил Al Jazeera директор учреждения Марван аль-Султан. По словам генерального директора Минздрава сектора Газа Мунира аль-Бурша, разрушены несколько зданий больницы.

Индонезийская больница расположена на севере сектора Газа в городе Бейт-Лахия примерно в 5 км от границы с Израилем. Учреждение построили на пожертвования граждан и организаций Индонезии, собранные через гуманитарный Комитет по оказанию неотложной медицинской помощи.

Директор рассказал, что в госпитале находятся 650 раненых, более 100 пациентов нуждаются в срочных операциях. Он больницы добавил, что учреждение столкнулось с острой нехваткой топлива, там есть только один генератор для интенсивной терапии.

По сообщениям чиновников сектора Газа, в результате атаки на больницу погибли минимум 12 человек. Ранения получили несколько врачей, заявили Al Jazeera в информационном бюро правительства Газы.

«Мы общаемся с Красным Крестом по поводу эвакуации раненых, застрявших в Индонезийской больнице», — сообщил представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра.

В ХАМАС заявили, что это последний госпиталь, работающий на севере анклава.

В ЦАХАЛ об ударах по Индонезийской больнице и осаде учреждения не сообщали. В начале ноября израильская армия обнародовала разведданные, согласно которым ХАМАС использует больницы в секторе Газа в террористических целях. ЦАХАЛ утверждает, что под Индонезийской больницей есть туннель, ведущий к расположенной неподалеку ракетной установке.

«ХАМАС строил Индонезийскую больницу, чтобы замаскировать свою подземную террористическую инфраструктуру», — заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. В ЦАХАЛ также обнародовали запись разговора, как утверждается, между представителями ХАМАС, обсуждавшими использование боевиками запасов топлива для Индонезийской больницы.