В Астраханской области 19 человек отравились наркотиками
В период с 17 по 21 ноября в астраханскую городскую больницу № 3 им. С.М. Кирова поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами, сообщили в региональном Минздраве.
«На фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось. Два пациента выписаны в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.
В больнице остаются на лечении 17 человек, из них шестеро — в тяжелом состоянии, еще 11 пациентов в состоянии средней степени тяжести в общей палате.
20 ноября МВД сообщило о задержании группы иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области. По данным ведомства, они могут быть причастны к массовому отравлению.
«Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань», — сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по п. «а», ч. 3 ст. 228. 1 УК (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.
Телеграм-канал «112» сообщил, что в Астрахани госпитализировали 24 человека с отравлением метадоном.
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