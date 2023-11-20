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Общество ,  
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В Астраханской области 19 человек отравились наркотиками

В Астраханской области 19 человек отравились наркотиками
Двоих пациентов выписали. МВД сообщило о задержании троих иностранцев, которые, по данным ведомства, могут быть причастны к массовому отравлению
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В период с 17 по 21 ноября в астраханскую городскую больницу № 3 им. С.М. Кирова поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами, сообщили в региональном Минздраве.

«На фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось. Два пациента выписаны в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

В больнице остаются на лечении 17 человек, из них шестеро — в тяжелом состоянии, еще 11 пациентов в состоянии средней степени тяжести в общей палате.

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Фото:МЧС России

20 ноября МВД сообщило о задержании группы иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области. По данным ведомства, они могут быть причастны к массовому отравлению.

«Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по п. «а», ч. 3 ст. 228. 1 УК (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Телеграм-канал «112» сообщил, что в Астрахани госпитализировали 24 человека с отравлением метадоном.

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Авторы
Теги
Сергей Грехов
Астрахань МВД наркотики Минздрав Астраханская область

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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