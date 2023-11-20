МВД объявило в розыск украинского бизнесмена Александра Поворознюка

Александр Поворознюк (Фото: inhulets.com)

В розыск объявили украинского бизнесмена Александра Поворознюка, следует из базы российского МВД.

В основании говорится, что он разыскивается по статье УК.

Поворознюк — украинский аграрий, бывший районный депутат из Кировоградской области, президент ФК «Ингулец».

В конце февраля 2022 года он опубликовал на YouTube видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ролике он поддержал украинского лидера. «Такого президента, как ты, не было и не будет… Я за тебя не голосовал в первом туре, но сейчас жизнь готов отдать за то, что ты занял такую гражданскую позицию», — заявил бизнесмен в видео.

Позже ролик был взят для основы DJ-микса от Мюсли UA. Трек набрал более 7 млн просмотров на YouTube.