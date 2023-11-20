В Кузбассе назвали дату прощания с экс-губернатором Тулеевым

Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Прощание с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым пройдет 22 ноября, сообщили РБК в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, где экс-глава региона был ректором.

«Прощание состоится 22 ноября в 11:00 в Музыкальном театре имени Боброва», — говорится в сообщении.

О смерти Тулеева сообщил нынешний губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, Тулеев в свое время сумел вывести регион из кризиса, а его жители считают его «истинно народным губернатором».

Тулееву было 79 лет. Он руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. До вступления в эту должность он возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области (с 1994 по 1996 год), затем был министром российского правительства по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ (с 1996 по 1997 год). Кроме того, Тулеев трижды баллотировался на пост главы государства — в 1991, 1996 и 2000 годах.

Ударом по карьере губернатора стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 64 человека. После пожара в апреле того же года он ушел в отставку.