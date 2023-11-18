В Калининградской области женщина попыталась поджечь здание военкомата

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жительница города Советск в Калининградской области попыталась поджечь здание военкомата, ее задержали, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Злоумышленница задержана, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия», — рассказал Лысков.

Женщина пыталась поджечь военкомат на улице Искры. На видео, которое опубликовал телеграм-канал Mash, видно, как женщина стоит у горящего здания, снимает происходящее на телефон и с кем-то по нему разговаривает. Когда очевидцы заметили ее, женщина убежала.

РБК направил запрос в МВД России по Калининградской области и в пресс-службу губернатора, а также обратился за комментарием к главе администрации Советского городского округа Калининградской области и главе Советского района Калининградской области.

13 ноября в Севастополе местная жительница бросила бутылку с зажигательной смесью в дверь здания прокуратуры, рядом с которым находится военкомат, сообщал РБК дежурный смены военной комендатуры. При этом телеграм-канал Baza писал, что женщина пыталась поджечь здание военкомата.

По данным Baza, 62-летняя жительница Севастополя вечером 11 ноября подошла к зданию военного комиссариата на улице Ленина, достала из сумки бутылку с «коктейлем Молотова» и бросила ее в дверь военкомата. После этого начался пожар, который в итоге потушили, женщину задержали и доставили в отдел полиции.