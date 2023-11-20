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Военная операция на Украине ,  
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В группировке «Запад» сообщили об авиаударах по пунктам пяти бригад ВСУ

Российские военные нанесли удары по пунктам дислокации пяти бригад ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Авиация группировки войск «Запад» нанесла удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, российские военные нанесли ракетно-бомбовые удары в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки.

Зыбинский добавил, что экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиаудары по скоплениям живой силы и техники еще трех бригад украинских военных в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

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Накануне, 19 ноября, российские военные нанесли авиаудары по живой силе и технике пяти бригад ВСУ. Минобороны оценило потери украинской стороны в более 70 военнослужащих и два автомобиля.

Теги
ВСУ Военная операция на Украине авиаудар
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