Выберут ли аргентинцы «мини-Трампа» президентом

19 ноября Аргентина выберет президента из двух кандидатов — Серхио Массы и Хавьера Милей. Выборы проходят на фоне жесточайшего экономического кризиса: страна на пороге очередной рецессии, а инфляция достигла 143%

Хавьер Милей и Серхио Масса (Фото: Luis Robayo / Getty Images)

Кто претендует на президентство

В воскресенье, 19 ноября, в Аргентине пройдет второй тур президентских выборов. В ходе первого, состоявшегося 22 октября, ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимое количество голосов для победы — 45% или 40% голосов при условии отрыва от следующего кандидата более чем в 10 процентных пунктов. В финал вышли 53-летний либертарианец Хавьер Милей, получивший 29,99% (7,9 млн голосов), и 51-летний министр экономики Серхио Масса, набравший 36,69% (9,6 млн).

Лидерство кандидата от правящей коалиции стало для многих неожиданностью: ведь именно при действующем правительстве инфляция впервые с 1991 года преодолела отметку в 100% и продолжает неуклонно расти; рейтинг неодобрения президента Альберто Фернандеса достиг почти 80%, а вице-президент Кристина Киршнер была осуждена на шесть лет за мошенничество. При этом на августовских праймериз, участие в которых обязательно для всех граждан, победу одержал Милей.

Масса — человек в политике не новый. Он родился в семье итальянских иммигрантов и вырос в пригороде Буэнос-Айреса. Свою политическую карьеру он начал еще в 1990-х, а в возрасте 27 лет получил первую выборную должность — в палате депутатов провинции Буэнос-Айрес. Меньше через три года он был назначен в Управление социального обеспечения Аргентины ANSES.

С 2008 по 2009 год Масса возглавлял правительство (президентом тогда была Кристина Фернандес де Киршнер), а затем был избран мэром столичного пригорода Тигре. В 2015 году Масса впервые баллотировался в президенты Аргентины, но занял третье место, уступив ставленнику Киршнер Даниэлю Сиоли и победившему тогда правоцентристскому кандидату Маурисио Макри. В августе 2022 года он вновь вошел в кабинет, заняв пост министра экономики, но так и не сумел остановить стремительный рост инфляции и ослабление национальной валюты.

Пытаясь заручиться поддержкой электората, Масса в ходе предвыборной кампании отменил некоторые налоги и увеличил расходы на социальные нужды, а также пообещал сформировать правительство национального единства с участием членов оппозиционных партий.

Милей, в отличие от Массы, новичок в политике. В 2021 году он основал либертарианскую партию «Свобода наступает» и избрался в нижнюю палату аргентинского парламента. До политики преподавал в университете макроэкономику, написал около 50 научных работ, выступал в качестве советника «Группы двадцати» (G20) и «Деловой двадцатки» (B20) и консультировал различные компании, в том числе аргентинское подразделение одного из крупнейших в мире банков, HSBC. С 2012 года он руководит экономическим отделением аргентинского аналитического центра Fundación Acordar.

Политик придерживается крайне правых и подчас провокационных взглядов, за что его уже прозвали «мини-Трампом». В частности, он отрицает глобальное потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами, а также выступает против абортов, обещая провести референдум об их запрете. В ходе предвыборной кампании либертарианец заявил о планах разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая и Бразилии и отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС.

Себя Милей называет «анархо-капиталистом» и проблемы в экономике предлагает решать радикально: разогнать Центральный банк и заменить песо на американский доллар. (В Латинской Америке уже был прецедент — в 2000 году власти Эквадора отказались от собственной валюты и перешли на американский доллар.) «Переход на доллар лишает руководство страны возможности включать печатный станок и раскручивать инфляцию и рост цен. А с долларом все очень просто: сколько ты долларов заработал, столько ты и можешь потратить», — пояснил РБК директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ и бывший посол России в Аргентине (1993-1996) Ян Бурляй.

Он призвал не недооценивать Милея: под фасадом «любителя простых рецептов» скрывается опытный экономист с командой опытных политтехнологов. «Все его поведение построено в соответствии с пожеланиями тех, кто стремится отстранить перонистов от власти. И надо сказать, что эти простые рецепты находят отклик среди оппозиционных сил», — подчеркнул Бурляй.

Что волнует избирателя

Самым насущным вопросом в стране остается экономический. Несмотря на то, что Аргентина — вторая по величине экономика Латинской Америки, около 40% от ее 46-миллионного населения живет за чертой бедности. Как показало исследование Всемирного банка, почти треть периода с 1950 по 2016 годы Аргентина провела в условиях рецессии; это больше, чем у любой другой страны мира, кроме Демократической республики Конго. Сейчас аргентинская экономика переживает очередной спад и оказалась на пороге уже шестой за десятилетие рецессии. Несмотря на августовскую девальвацию на 18%, песо продолжает проседать по отношению к доллару и к следующему сентябрю может подешеветь еще на 65%, пишет Reuters. Ситуацию усугубляет то, что в 2023 году Аргентина столкнулась с рекордной засухой, которая уже обошлась национальной экономике в $20 млрд.

Инфляция в 2023 году года впервые за более чем 30 лет поднялась до трехзначных значений, и по данным Национального института статистики и переписи населения (INDEC) за 13 ноября, уже подобралась к отметке в 143%. По прогнозам экономистов, это далеко не предел: как показал опрос консультационных фирм, проведенный аргентинским Центробанком, инфляция к концу 2023 года может составить 180%; JPMorgan прогнозирует 210%. Ценники в аргентинских магазинах и аптеках меняются буквально каждый день, а простые джинсы подорожали за год вдвое и теперь стоят треть минимальной зарплаты. «Ты идешь [в магазин], чтобы купить что-то для ужина, и не представляешь, сколько в итоге потратишь», — рассказал France 24 Давид Гарсия, 43-летний водитель службы доставки.

Ровно за неделю до второго тура, 12 ноября, прошли заключительные предвыборные дебаты, формат которых предполагал больший «спарринг» между кандидатами, отмечает Bloomberg. Как ни парадоксально, в обороняющейся позиции оказался не Масса, а Милей. Кандидат от правящей коалиции намекал на психическую нестабильность своего оппонента и объяснял желание Милея ликвидировать ЦБ затаенной обидой за непродленную студенческую стажировку.

Масса также потребовал от Милея извинений за то, что тот в прошлом назвал рожденного в Буэнос-Айресе Папу римского Франциска «представителем зла на Земле», а потом принялся расспрашивать оппонента про статус Фолклендских (Мальвинских) островов, на которые претендуют Аргентина и Великобритания. Эта тема приобрела особое значение в ходе предвыборной кампании после того, как кандидат Милея на пост главы МИД заявил, что в случае победы на выборах их правительство «будет уважать волю жителей островов в ходе будущих переговоров», отмечает El Pais. Затем разговор зашел про симпатии кандидата от «Свобода наступает» к британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер, при которой между двумя странами разгорелась война за эти спорные территории. «Тэтчер — враг Аргентины, вчера, сегодня и всегда», — подчеркнул Масса.

Фолклендские острова вот уже почти 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война, в которой победила Британия. Сейчас на островах проживает около 3200 человек. В марте 2013 года там прошел референдум, на котором 99,8% избирателей (или 1513 человек) проголосовали за то, чтобы острова сохранили свой политический статус в качестве заморской территории Соединенного Королевства. Явка составила 91%, однако власти Аргентины не признали результаты голосования. В марте 2023 года Буэнос-Айрес денонсировал договор о совместном с Лондоном экономическом развитии спорных территорий.

На наблюдателей аргентинского издания La Nacion дебаты произвели удручающее впечатление. Журналист Хосе Дель Рио заключил, что в дебатах проиграл не один из кандидатов, а вся Аргентина. По его мнению, Милей и Масса вместо того, чтобы объяснить избирателям, как они будут спасать экономику страны, где 6 из 10 детей рождаются за чертой бедности, обсуждали Тэтчер и обменивались личными оскорблениями. «Чистая возня, препирательства, ноль конкретных предложений и бесконечное количество упущенных возможностей. Аргентинцы легли спать, не зная, что будут делать кандидаты для решения важнейших проблем, стоящих перед страной», — вторила его коллега Гейл Скривен.

Чьи шансы на победу выше

Опрос общественного мнения, проведенный компанией AtlasIntel 10 ноября, указывает на минимальный разрыв между кандидатами: 52,1% у Милея против 47,9% у Массы (при статистической погрешности в один процентный пункт). Предыдущий опрос, проведенный с 1 по 3 ноября, дал аналогичные результаты — 52% против 48%.

Хотя победа Массы не исключена, это был бы крайне парадоксальный выбор аргентинцев, считает аналитик Economist Intelligence Unit Николас Салдиас. «Это была бы мечта политолога — этому событию можно было бы посвятить докторскую диссертацию. Потому что как можно выиграть выборы в условиях 140-процентной инфляции и растущей бедности? Это было бы просто невероятно», — объяснил он.

Ян Бурляй, напротив, считает сценарий победы кандидата от «Союза ради родины» наиболее вероятным. По его словам, беднейшие слои населения Аргентины традиционно поддерживают входящую в союз Хустисиалистскую партию, основанную Хуаном Пероном в 1947 году (сам Масса возглавляет другую перонистскую партию коалиции — «Фронт обновления»). «Хустисиалистская партия была основана как партия единства аргентинского народа и стремится постоянно учитывать интересы не только предпринимателей, но и простых трудящихся, женщин, молодежи, национальных меньшинств, самых беднейших слоев населения. В перонистское движение с самого момента его основания входили так называемые Descamisados — то есть люди, у которых не было и рубахи надеть», — поясняет эксперт.

Избирательные участки в Аргентине будут открыты с 8:00 по 18:00 по местному времени (полночь по московскому времени). По прогнозу аналитика Николаса Салдиаса, исход выборов будет оставаться непредсказуемым до последнего момента: многие аргентинские избиратели окончательно определятся с кандидатом буквально за несколько часов до того, как опустить бюллетень в урну, а то и уже в кабинке для голосования.

Первые результаты голосования могут стать известны уже 20 ноября, однако окончательный подсчет бюллетеней займет до нескольких дней — причем вряд ли пройдет спокойно: еще до начала голосования Милей обвинил оппонентов в попытках фабрикации итогов выборов.