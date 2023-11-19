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Бутылку виски продали за рекордные $2,7 млн на аукционе в Лондоне

AP: бутылка виски была продана за рекордные $2,7 млн на аукционе в Лондоне

Бутылка шотландского виски Macallan 1926 года была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за £2,2 млн ($2,7 млн), сообщает Associated Press.

Предпродажная оценка виски составляла от £750 тыс. до £1,2 млн. По информации на сайте аукциона, Macallan 1926 года признано самым востребованным виски в мире.

Виски был выдержан в бочках из-под хереса в течение 60 лет и разлит на 40 бутылок в 1986 году. Позднее итальянский художник Валерио Адами разработал этикетки для 12 бутылок Macallan 1926, в том числе для той, которую продали на аукционе.

По информации AP, цена в £2,2 млн стала аукционным рекордом для крепких спиртных напитков.

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Другая бутылка Macallan 1926 года была продана на аукционе Sotheby's в 2019 году за £1,5 млн (около $1,9 млн), что также установило тогда мировой рекорд.

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Теги
виски Аукцион Лондон Великобритания
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