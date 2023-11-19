 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Лайнер Sunexpress вылетел из Парижа без 30 пассажиров

Airporthaber: борт Sunexpress вылетел из Парижа без 30 пассажиров и пилота
Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Reuters
Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Reuters

Самолет турецкой авиакомпании Sunexpress вылетел из парижского аэропорта Шарль де Голль в Измир, хотя на борт не сели 30 пассажиров и один пилот, сообщает портал Airport Haber.

Речь, по данным портала, идет о рейсе XQ917, следовавшем из Парижа в Измир. Борт должен был вылететь в пункт назначения около 17:00 по местному времени (19:00 мск), однако рейс задержали на три часа — до 20:00 (22:00 мск). Когда этот срок истек, данные на табло вылета не обновились. Пассажиры решили отследить время вылета через специальные сервисы и обнаружили, что борт взлетел, пишет портал. Они попытались связаться с представителями авиаперевозчика, но безуспешно, пишет Airport Haber. Как уточнило издание в X (ранее — Twitter), в аэропорту Парижа также остался один из пилотов.

Авиакомпания «Ямал» вернула ГТЛК самолеты Airbus
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Впоследствии самолет совершил посадку в Измире. Sunexpress, по данным портала, разместила не попавших на рейс пассажиров в отеле и позже отправила их в пункт назначения другим самолетом.

Как пишет Turkiye Gazetesi, в авиакомпании заявили, что данные об оставшемся в аэропорту пилоте, работающем на Sunexpress, не соответствуют действительности. В авиакомпании утверждают, что пассажиры не смогли сесть на рейс, так как вовремя не подошли к стойке регистрации.

Материал Airport Haber вышел в ночь на 19 ноября. По данным сервиса Flightradar24, на три с половиной часа был задержан рейс Sunexpress из Парижа в Измир, вылетавший 18 ноября. Борт приземлился в Измире в ночь на 19 ноября, следует из данных сервиса.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-8MA.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Sunexpress — турецкая авиакомпания, базирующаяся в Анталье. Она осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Париж Измир Турция авиация
Материалы по теме
Авиакомпания «Ямал» вернула ГТЛК самолеты Airbus
Бизнес
В Минске приземлился самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа
Политика
На Чукотке пропал самолет Ан-2
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Егор Крид подал иск к Мизулиной и Лиге безопасного интернета Общество, 21:17
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 21:07
Часть эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области Политика, 21:07
Приток Амазонки стал высыхать из-за Эль-Ниньо. Видео Общество, 21:00
В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией Политика, 20:58
Лайнер Sunexpress вылетел из Парижа без 30 пассажиров Общество, 20:49
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 20:36
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Опрос NBC показал спад рейтинга Байдена до минимума за президентский срок Политика, 20:34
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 20:12
Число жертв урагана в Кемеровской области выросло до трех Общество, 20:01
В Первой лиге вратарь не смог принять мяч и забил в свои ворота. Видео Спорт, 19:58
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 19:39
«Авангард» выиграл девятый матч подряд в КХЛ Спорт, 19:37
Старовойт сообщил об обстреле села Николаево-Дарьино в Курской области Политика, 19:24