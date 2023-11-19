Лайнер Sunexpress вылетел из Парижа без 30 пассажиров

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Самолет турецкой авиакомпании Sunexpress вылетел из парижского аэропорта Шарль де Голль в Измир, хотя на борт не сели 30 пассажиров и один пилот, сообщает портал Airport Haber.

Речь, по данным портала, идет о рейсе XQ917, следовавшем из Парижа в Измир. Борт должен был вылететь в пункт назначения около 17:00 по местному времени (19:00 мск), однако рейс задержали на три часа — до 20:00 (22:00 мск). Когда этот срок истек, данные на табло вылета не обновились. Пассажиры решили отследить время вылета через специальные сервисы и обнаружили, что борт взлетел, пишет портал. Они попытались связаться с представителями авиаперевозчика, но безуспешно, пишет Airport Haber. Как уточнило издание в X (ранее — Twitter), в аэропорту Парижа также остался один из пилотов.

Впоследствии самолет совершил посадку в Измире. Sunexpress, по данным портала, разместила не попавших на рейс пассажиров в отеле и позже отправила их в пункт назначения другим самолетом.

Как пишет Turkiye Gazetesi, в авиакомпании заявили, что данные об оставшемся в аэропорту пилоте, работающем на Sunexpress, не соответствуют действительности. В авиакомпании утверждают, что пассажиры не смогли сесть на рейс, так как вовремя не подошли к стойке регистрации.

Материал Airport Haber вышел в ночь на 19 ноября. По данным сервиса Flightradar24, на три с половиной часа был задержан рейс Sunexpress из Парижа в Измир, вылетавший 18 ноября. Борт приземлился в Измире в ночь на 19 ноября, следует из данных сервиса.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-8MA.