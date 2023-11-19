В Ачинске школьник признался в убийстве одноклассника топором

Фото: СК РФ

В городе Ачинске Красноярского края 12-летний школьник признался, что зарубил своего одноклассника топором в ходе ссоры, сообщает управление Следственного комитета по региону и Республике Хакасия.

17 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение от жительница Ачинска о том, что ее сын не вернулся из школы. Позже следователи нашли тело мальчика в реке Мазульке, которая протекает в границах Ачинска, с признаками насильственной смерти.

По предварительной информации, днем 17 ноября подросток пришел домой к однокласснику. Между мальчиками произошел конфликт, и один ударил другого топором в область затылка. После осознания произошедшего школьник «вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазульке и сбросил тело в воду».

На месте происшествия следователи нашли следы крови, рюкзак убитого и тележку «со следами вещества бурого цвета». Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего).

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с убийством малолетнего в Ачинске.