Армия США призвала не привитых от COVID-19 солдат вернуться на службу

Пентагон попросил вернуться на службу солдат, не привитых от COVID-19

Солдаты, которые были вынуждены уйти со службы в армии США из-за нежелания прививаться от COVID-19, получили письма с инструкциями по возвращению обратно, сообщил портал Task & Purpose со ссылкой на письмо, подписанное бригадным генералом Хоуп Рэмпи, которая отвечает за управление персоналом армии.

«В результате отмены всех текущих требований по вакцинации против COVID-19 бывшие солдаты, которых вынудили уйти со службы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19, могут потребовать исправления своих военных билетов», — говорится в письме.

Рэмпи призвала экс-военных, желающих вернуться на службу, связаться с рекрутером армии, армейского резерва или национальной гвардии. В частности, в письме генерала излагаются инструкции, согласно которым бывшие солдаты смогут восстановить военный билет.

Всего из-за отказа вакцинироваться от коронавирусной инфекции американская армия уволила 1903 солдата. По словам официального представителя армии США Брайса Дуби, письма с инструкцией разослали примерно 1900 военнослужащим. «Это было сделано специально в рамках процесса по отмене мандата [обязательной вакцинации от COVID-19 для службы]», — уточнил Дуби.

В октябре телеканал CNN сообщил, что, следуя из данных военных ведомств, только 43 из более чем 8 тыс. военнослужащих США, уволенных из армии за отказ сделать вакцину от COVID-19, попытались вернуться на службу спустя восемь месяцев после официальной отмены требования вакцинироваться.

Только 19 солдат вернулись в армию и еще 12 — в морскую пехоту. В военно-воздушных силах и военно-морском флоте вернувшихся еще меньше, уточнили в ведомствах.

По данным портала Army Times, в 2022 году американская армия недополучила примерно 15 тыс. солдат, или 25% запланированного набора. «Если проблемы с набором военных сохранятся, мы будем использовать гвардию и резерв для пополнения действующих сил и, возможно, нам придется сократить структуру наших сил», — заявила министр армии Кристин Вормут.