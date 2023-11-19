 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пентагон попросил вернуться на службу солдат, не привитых от COVID-19

Армия США призвала не привитых от COVID-19 солдат вернуться на службу
Сюжет
Пандемия коронавируса

Солдаты, которые были вынуждены уйти со службы в армии США из-за нежелания прививаться от COVID-19, получили письма с инструкциями по возвращению обратно, сообщил портал Task & Purpose со ссылкой на письмо, подписанное бригадным генералом Хоуп Рэмпи, которая отвечает за управление персоналом армии.

«В результате отмены всех текущих требований по вакцинации против COVID-19 бывшие солдаты, которых вынудили уйти со службы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19, могут потребовать исправления своих военных билетов», — говорится в письме.

Рэмпи призвала экс-военных, желающих вернуться на службу, связаться с рекрутером армии, армейского резерва или национальной гвардии. В частности, в письме генерала излагаются инструкции, согласно которым бывшие солдаты смогут восстановить военный билет.

Всего из-за отказа вакцинироваться от коронавирусной инфекции американская армия уволила 1903 солдата. По словам официального представителя армии США Брайса Дуби, письма с инструкцией разослали примерно 1900 военнослужащим. «Это было сделано специально в рамках процесса по отмене мандата [обязательной вакцинации от COVID-19 для службы]», — уточнил Дуби.

Американские военные сообщили о перегруженности сил ПВО США
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

В октябре телеканал CNN сообщил, что, следуя из данных военных ведомств, только 43 из более чем 8 тыс. военнослужащих США, уволенных из армии за отказ сделать вакцину от COVID-19, попытались вернуться на службу спустя восемь месяцев после официальной отмены требования вакцинироваться.

Только 19 солдат вернулись в армию и еще 12 — в морскую пехоту. В военно-воздушных силах и военно-морском флоте вернувшихся еще меньше, уточнили в ведомствах.

Читайте на РБК Pro
Какие неочевидные причины заставляют вас прокрастинировать
Все сложилось: почему вернулась мода на телефоны-«раскладушки»
Зачем владелец Opel и Fiat вкладывает $1,5 млрд в китайские электрокары
Команда работает неэффективно. Вот 4 вещи, которые нужно поменять

По данным портала Army Times, в 2022 году американская армия недополучила примерно 15 тыс. солдат, или 25% запланированного набора. «Если проблемы с набором военных сохранятся, мы будем использовать гвардию и резерв для пополнения действующих сил и, возможно, нам придется сократить структуру наших сил», — заявила министр армии Кристин Вормут.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Армия США США COVID-19 служба в армии
Материалы по теме
На Ближний Восток прибыла американская атомная подлодка
Политика
Пентагон опроверг участие американских войск в операции в секторе Газа
Политика
Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ назвал численность украинской армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 10:37
Франция провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты Политика, 10:27
Конкуренты, но не враги: как встреча Байдена и Си повлияет на экономику Pro, 10:22
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 10:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:04
Ferrari, H&M, Puma: как бренды создают громкие коллаборации Pro, 09:51
Как искать друзей во взрослом возрасте — советы психолога Pro, 09:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пентагон попросил вернуться на службу солдат, не привитых от COVID-19 Политика, 09:43
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 09:41
«Шел на риск». Причины поражения Медведева в полуфинале Итогового турнира Спорт, 09:30
Подоляк задался вопросом о будущем Украины без Крыма и Донбасса Политика, 09:28
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 09:15
Выберут ли аргентинцы «мини-Трампа» президентом Политика, 09:00
Эволюция Локи. Как бог хитрости и коварства захватил киновселенную Marvel Life, 09:00