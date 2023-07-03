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Американские военные сообщили о перегруженности сил ПВО США

CNN: силы ПВО США перегружены и испытывают и дефицит персонала
Американские силы ПВО перегружены работой, они постоянно несут боевое дежурство «для сдерживания противников» — КНДР, Китая, Ирана и России
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Силы противовоздушной обороны США — одни из наиболее перегруженных среди американских армейских подразделений; нагрузка на них растет из-за усиления присутствия в мире, которое необходимо для «круглосуточного сдерживания противников, включая Северную Корею, Китай, Иран и Россию», пишет CNN со ссылкой на американских военных.

Руководитель Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США генерал-лейтенант Дэниел Карблер заявил, что «задач больше, чем возможностей» сил ПВО. Как сообщил телеканалу неназванный офицер, «Мы перегружены работой и недоукомплектованы персоналом».

Военные обеспокоены состоянием американских сил ПВО в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине. Как пишет телеканал, после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года у американских войск, дислоцированных в Европе, было лишь несколько часов на развертывание, так как им необходимо было обеспечить защиту восточного фланга НАТО. К тому же американские военные тренируют солдат ВСУ.

Одновременно США расширяют присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне опасений из-за возможного конфликта с Китаем и для сдерживания КНДР. 

CNN отмечает, что подразделения ПВО США являются одними из наиболее часто развертываемых — почти 60% от их общей численности постоянно несут боевое дежурство.

В мае Главное контрольное управление США (Government Accountability Office, GAO) выразило обеспокоенность из-за уровня боеготовности военно-морских сил США. Аудиторы изучили состояние Вооруженных сил США в 2017–2021 финансовых годах. Они пришли к выводу, что боеготовность сухопутных сил выросла, военно-воздушных и космических показала неоднозначные изменения, а военно-морских — снизилась. К проблемам ВМС они отнесли плохое состояние инфраструктуры верфей и нехватку военнослужащих на кораблях.

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