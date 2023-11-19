Умерла актриса Татьяна Стрельцова

Советская и киргизская актриса театра Татьяна Стрельцова умерла на 71 году жизни

Советская и киргизская актриса театра Татьяна Стрельцова умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

Артистки не стало 17 ноября. В пресс-службе уточнили, что Стрельцова скончалась после продолжительной болезни.

«Она была эталоном женственности для многих поколений зрителей и образцом служения сцене для своих коллег по театру», — сказано в сообщении пресс-службы.

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. После окончания театральной студии актриса начала работать в Русском драматическом театре им. Н.К. Крупской (сейчас носит название Русского театра драмы им. Ч. Айтматова) в Бишкеке.

Стрельцова прослужила в театре 40 лет, за свою карьеру она сыграла более 70 ролей, в том числе в спектаклях «А зори здесь тихие...» (Галя Четвертак), «Горе от ума» (Лиза), «Дети Ванюшина» (Инна), «Дни Трубиных» (Юнкер), «Оскар и Розовая дама» (Оскар).

В 1983 году Стрельцова получила звание заслуженной артистка Киргизской ССР, в 1996 году — народной артистки Киргизии.