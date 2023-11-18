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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич умер в возрасте 74 лет
Иосиф Кошелевич
Иосиф Кошелевич (Фото: Иосиф Кошелевич / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Актер Александринского театра Иосиф Кошелевич, известный по ролям в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 74 лет, сообщила пресс-служба театра.

Причину смерти артиста в театре не назвали.

Иосиф Кошелевич родился 20 августа 1949 года. За свою актерскую карьеру он проработал 16 лет в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Азербайджане, затем 35 лет в Александринском театре в Санкт-Петербурге (прежнее название — Государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина).

Кроме театра, Кошелевич также известен своими ролями в телесериале «Улицы разбитых фонарей». В первом сезоне он сыграл коммерческого директора Олега Никольского, в 14 сезоне — главного редактора, в 15-м — заведующего отделением, в 16-м — Жовнера. Также актер снимался в сериалах «Убойная сила» (в 2000 году — сыграл полковника Сергея Ивановича), «Ментовские войны-2» (роль Анатолия Разумова), «Опера. Хроники убойного отдела» (во втором и третьем сезонах играл эксперта-криминалиста), «Литейный» (играл генерала) и др.

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Теги
актер «Улицы разбитых фонарей» Александринский театр
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