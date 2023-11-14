На аукционе Sotheby’s продали Ferrari 1962 года

Ferrari 250 GTO (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Ferrari 250 GTO 1962 года продали на аукционе Sotheby’s за $51,7 млн. Это самая высокая цена, по которой когда-либо приобретали автомобиль Ferrari. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Автомобиль был продан менее чем за 20 минут. Об этом сообщает Bloomberg. Торги велись по телефону, стартовая цена была $34 млн — потом два участника торга равномерно повышали ставки. Окончательная цена автомобиля составила $47 млн, а со сборами аукционного дома — $51,7 млн. Имя покупателя Sotheby’s не назвал.

Существует всего 36 Ferrari 250 GTO, которые выпустили в период с 1962 по 1964 год, пишет The New York Times. К обладателям этих коллекционных автомобилей относятся модельер Ральф Лорен и Ник Мейсон — барабанщик Pink Floyd.

Модель машины 250 GTO сделали на базе другой редкой модели — спорткара Ferrari 330 LM, у которой был более мощный двигатель. Мощность двигателя снизили для соответствия требованиям к гоночным автомобилям, которые устанавливает Международная автомобильная федерация. На модели, которую продали на аукционе, в 1962 году на марафоне «24 часа Ле Мана» британский и итальянский автогонщики Майк Паркс и Лоренцо Бандини выступали за итальянскую гоночную команду Scuderia Ferrari.

В 1964 году Феррари продал модель Фердинандо Латтери, хирургу из Палермо, за $6000. В 1965 году он участвовал на нем в гонке Targa Florio, которую не смог завершить. В том же году он занял на этой машине второе место по итогам соревнования Sicilian Hillclimb Championship.

С 1974 по 1985 год автомобилем владел Фред Лейдорф, председатель организации Ferrari Club of America (FCA). Он начал выставлять автомобиль на мероприятиях, в том числе от FCA, а также демонстрировал его на автошоу от дизайнерского дома Chrysler в 1976 году.

В 1985 году автомобиль был продан коллекционеру из Огайо, который продолжил выставлять машину на шоу и показах: среди них FCA National Concours d’Elegance («соревнования элегантности» от Ferrari Club of America) и других.