В Севастополе пенсионерка попыталась поджечь дверь рядом с военкоматом
В Севастополе местная жительница бросила бутылку с зажигательной смесью в дверь здания прокуратуры, рядом с которым находится военкомат, сообщил РБК дежурный смены военной комендатуры. Ранее телеграм-канал Baza писал, что женщина пыталась поджечь здание военкомата.
По данным Baza, 62-летняя жительница Севастополя вечером 11 ноября подошла к зданию военного комиссариата на улице Ленина, достала из сумки бутылку с «коктейлем Молотова» и бросила ее в дверь военкомата. После этого начался пожар, который в итоге потушили, женщину задержали и доставили в отдел полиции.
26 октября в Твери мужчина пытался устроить теракт в военкомате. Как сообщили в ФСБ, гражданин России был завербован украинскими спецслужбами и состоял в запрещенном украинском националистическом формировании. Для совершения теракта он подготовил оружие и взрывчатку. Однако при задержании он оказал вооруженное сопротивление, и сотрудники ФСБ его «нейтрализовали».
Мужчина погиб, никто из жителей и сотрудников органов безопасности не пострадал. На месте происшествия нашли самодельную взрывчатку и гранату РГД-5. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к совершению теракта).
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