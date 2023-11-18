USA Today: В Антарктиде приземлился самый большой самолет в истории континента

В Антарктиде приземлился самый большой самолет в истории континента

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Самолет Boeing 787 Dreamliner приземлился в Антарктиде 15 ноября, сообщает USA Today и CNN.

Как отмечает USA Today, самолет стал самым большим по размеру, когда-либо приземлившимся на континенте.

Воздушное судно, оператором которого является норвежская Norse Atlantic Airways, вылетело из Осло 13 ноября, после чего сделало остановку в Кейптауне. Потом самолет направился в Антарктиду, где совершил посадку.

Dreamliner приземлился на взлетно-посадочной полосе, «слепленной из льда и снега», отмечает CNN.

Всего на борту самолета находились 45 пассажиров, в том числе ученые из Норвежского полярного института. Помимо этого, судно перевозило 12 т исследовательского оборудования, необходимого для исследования Антарктиды.

«Посадка такого большого самолета открывает совершенно новые возможности для логистики в Тролле (норвежская антарктическая станция. — РБК), что будет способствовать укреплению норвежских исследований в Антарктиде», — сообщила директор Норвежского полярного института Камилла Брекке.

Кроме того, по ее словам, использование крупного самолета может «помочь сократить общие выбросы» и уменьшить «воздействие на окружающую среду в Антарктиде».

Boeing 787 Dreamliner может вместить до 330 пассажиров.