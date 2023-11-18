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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ отстранила военного, бросившего гранату в мечеть

Haaretz: ЦАХАЛ отстранила военного, бросившего гранату в мечеть
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля отстранила от службы военнослужащего, который бросил светошумовую гранату в мечеть, сообщает Haaretz со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

В израильской армии назвали инцидент «чрезвычайно серьезным» и добавили, что солдат отстранен от службы до завершения полного расследования. «Будут приняты соответствующие дисциплинарные меры», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

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Политика
Фото:Israel Defense Forces / Reuters

The Times of Israel сообщает, что инцидент произошел в палестинской деревне Будрус недалеко от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан. Военный бросил гранату в то время как имам начал созывать людей на утреннюю молитву.

После атаки ХАМАС на Израиль, ЦАХАЛ, помимо операций в секторе Газа, начала проводить больше рейдов на Западном берегу. В конце октября Армия обороны Израиля нанесла удар с помощью беспилотника по вооруженным палестинцам в лагере Дженин.

По данным Минздрава Палестины, с 7 октября на Западном берегу погибли 197 человек, еще более 2,7 тыс. получили ранения.

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