Разработчик заявил о применении платформы «Скальпель» в зоне спецоперации

Российские военные начали применять новую ударную платформу «Скальпель» в зоне спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Восток», где разработали аппарат.

«Мы начали мелкосерийное производство платформы «Скальпель», на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в зону спецоперации уже поставили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 штук.

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