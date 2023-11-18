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Разработчик заявил о применении платформы «Скальпель» в зоне спецоперации
Бюро «Восток»: в зоне спецоперации стали применять ударную платформу «Скальпель»
Российские военные начали применять новую ударную платформу «Скальпель» в зоне спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Восток», где разработали аппарат.
«Мы начали мелкосерийное производство платформы «Скальпель», на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в зону спецоперации уже поставили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 штук.
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