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Палестино-израильский конфликт ,  
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Белый дом приветствовал согласие Израиля пропустить топливо в Газу

Белый дом приветствовал согласие Израиля на ограниченные поставки топлива в Газу
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Администрация США приветствует решение Израиля дать согласие на пропуск ограниченной партии топлива в сектор Газа, заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, ее слова приводит The Washington Post.

«Мы рады, что Израиль согласился на поставки топлива в Газу по нашей настоятельной просьбе. Мы считаем, что данные поставки должны продолжаться на регулярной основе и в больших объемах», — сказала она.

Уотсон подчеркнула, что Вашингтон тесно сотрудничает с Израилем и другими партнерами в регионе по вопросу организации регулярных поставок топлива в сектор Газа и по отправке гуманитарной помощи мирному населению.

Израиль объяснил пропуск топлива в Газу желанием предотвратить эпидемию
Политика
Фото:Hadeer Mahmoud / Reuters

В ночь на 17 ноября председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что страна согласилась на «специальную просьбу США» и разрешила ограниченные поставки топлива в сектор Газа для работы коммунальных служб. По договоренности Израиля и США в сектор Газа будут пропускать по 140 тыс. литров топлива каждые 48 часов. Первые цистерны въехали в анклав в пятницу черех КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Отвечая на критику решения военного кабинета крайне правыми политиками Ханегби пояснил, что топливо нужно для спасения канализационной системы анклава от разрушения. Ее коллапс может привести к массовому распространению болезней, что представляет угрозу как для гражданского населения сектора, так тысяч действующих там израильских солдат, сказал он.

«Если бы разразилась эпидемия, нам пришлось бы остановить войну», — добавил Ханегби.

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В конце октября газета The Wall Street Journal писала, что палестинская группировка ХАМАС требовала разрешить поставку топлива в сектор Газа в обмен на освобождение 50 заложников, но Израиль отказался из опасений, что ресурс будут использовать в военных целях. По данным израильских властей, в заложниках у ХАМАС находятся более 200 человек

Теги
Израиль сектор Газа топливо США
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