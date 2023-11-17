Украинские власти сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницком районе прозвучали взрывы, работают силы противовоздушной обороны, сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Он призвал жителей оставаться в укрытиях. В области объявлена воздушная тревога.

Сигналы тревоги звучат и в других украинских регионах, в частности в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и черниговской областях. «Зеркало недели» сообщало о работе ПВО в Одесской области.

ПВО работали в Хмельницкой области в ночь на 14 ноября. Тогда сообщений о разрушених и посрадавших не поступало, говорил Тюрин. «Зеркало недели» писало, что силы ПВО работали в Староконстантинове.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.