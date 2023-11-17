Сербия заявила о готовности участвовать в восстановлении Украины

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Сербия хочет участвовать в восстановлении Украины в рамках совместной инициативы с США, заявил министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны Горан Весич. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства.

«Недавно при сотрудничестве с партнерами из США стартовала инициатива о потенциальном участии сербских строительных компаний в проектах по восстановлению Украины», — написал министр в соцсети X (ранее Twitter). Весич сообщил, что провел встречу с сербскими строительными компаниями, которые выразили желание участвовать в восстановлении Украины после боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года оценил восстановление страны в $1 трлн. В марте 2023 года Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН назвали сумму в три раза меньше — $411 млрд. Эта оценка приведена по состоянию на момент годовщины конфликта, 24 февраля 2023 года, с учетом разрушения как государственных, так и частных активов в стране.