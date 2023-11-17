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Общество ,  
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Мэр Новосибирска рассказал о планах запатентовать снежную бабу

Мэр Новосибирска рассказал о планах запатентовать снежную бабу
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Новосибирска пытаются запатентовать снежную бабу в качестве символа города. Об этом, как сообщает «РБК Новосибирск», заявил городской глава Анатолий Локоть.

«Сегодня мы пытаемся запатентовать этот символ снежной бабы в городе Новосибирске. Надеемся, что это получится. Новосибирск — родина снежных баб», — сказал он.

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Анатолий Локоть напомнил, что во время праздничных мероприятий на Михайловской набережной в январе 2023 года горожане вылепили 130 снежных баб, символизирующих 130-летие Новосибирска. Этот факт зафиксировали в Реестре рекордов России.

Фестиваль снежных баб в январе 2023 года состоялся в рамках федерального проекта «Новогодняя столица России». По словам мэра города, в наступающем году власти «не планируют понижать планку».

16 ноября было проведено первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию, где рассматривалась концепция под названием «В Сибири — снег».

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