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Вильфанд пообещал москвичам «легкий морозец» на выходных

Вильфанд спрогнозировал морозы до 9 градусов в Москве на выходных

Морозы придут в Москву во второй половине текущей недели, на выходных ожидается до минус 9 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на четверг в Москве будет уже минус 1 — плюс 1 градус, по области — до минус 4 градусов. Днем тоже будет прохладно — от минус 2 до плюс 2 градусов. Дальше понижение температуры станет еще заметнее», — рассказал синоптик.

В ночь на пятницу, 17 ноября, по его словам, в столице ожидается до минус 3-5 градусов, а по области — до 8 градусов мороза, днем температура в регионе опустится максимум до минус 2-6 градусов.

В выходные дни в Москве ночью прогнозируется до минус 4-9 градусов, а днем — до минус 1-6 градусов, заявил Вильфанд. «Переменная облачность, без осадков, солнышко, ветер слабый, легкий морозец. Это хорошая и радостная погода. Если сравнивать с прошлыми выходными, то понижение температуры будет почти на 10 градусов, но тогда было мрачно, серо», — отметил синоптик.

Синоптик сообщил, когда в Москву придет зима
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На Чукотке и в Камчатском крае в ближайшие несколько дней ожидаются морозы до 28-34 градусов, в Мурманской области — до минус 15-18 градусов, подчеркнул Вильфанд.

В то же время в некоторых других регионах России в ближайшие дни ожидаются «положительные аномалии», сообщил синоптик. Так, в Красноярском крае и Якутии, по его словам, температура будет на 16-20 градусов выше климатической нормы. «В Туруханском районе Красноярского края, например, днем будет около 0 градусов, а в Якутске средняя температура с 15 по 19 ноября ночью будет минус 17-20 градусов, а днем — минус 8-12 градусов», — рассказал Вильфанд. Также регионы Урала и юга Западной Сибири ожидает температура на 8-12 градусов выше нормы в ближайшие три дня, добавил он.

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Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва Погода морозы
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