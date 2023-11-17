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Взрыв прогремел в здании Ереванского госуниверситета

В здании Ереванского государственного университета произошел взрыв
Здание Ереванского государственного университета
Здание Ереванского государственного университета (Фото: Wikimedia Commons )

В здании химического факультета Ереванского государственного университета произошел взрыв, сообщает Oragir News.

В корпусе вуза начался пожар. По данным издания, пострадали три человека, их госпитализировали с ожогами. Внутри здания нашли тело одного человека.

Об одном погибшем и трех пострадавших также сообщает The Armenian Times со ссылкой на Минздрав Армении. По данным Oragir News, также пострадал сотрудник патрульно-постовой службы, он надышался дымом.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

После сообщения о пожаре на место прибыли шесть пожарно-спасательных подразделений, передает корреспондент Shamshyan. Полиция оцепила территорию.

Как пишет Oragir News, пожар и взрыв произошли в одном из кабинетов на цокольном этаже первого корпуса ЕГУ. Tert.am со ссылкой на вуз также сообщает, что взрыв произошел в подвале. Возгорание уже потушили.

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Теги
Ереван Армения взрыв пожары Университет
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