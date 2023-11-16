 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве начали повышать температуру в батареях

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В столице из-за похолодания начали повышать температуру воды в магистральных сетях отопления, сообщается в телеграмм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Согласно прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до минус 8–11 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Московские теплоэлектроцентрали работают в режиме комбинированной выработки электроэнергии и тепла, говорится в сообщении мэрии Москвы. Для производства тепла используется пар с отборов турбин, поступающий на сетевые горизонтальные подогреватели. Проходящая через них вода нагревается и через сетевые насосы под давлением подается в городскую теплосеть.

Режим отопления выбирается в зависимости от температуры наружного воздуха, а задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Тепло подается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя (жидкого или газообразного вещества, применяемого для передачи тепловой энергии) и увеличения или сокращения его объема. Подача регулируется под контролем автоматически, на основании показателей температурных датчиков.

Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса прошли испытания и готовы к работе зимой, сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Подготовка к отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. За это время подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Москва отопление
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 15 ноя, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 15 ноя, 17:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:31
«Фабрика 4.0»: цифровой полигон для кибериммунных решений РБК и Kaspersky, 13:27
Советник Байдена рассказал о бессонных ночах из-за мыслей об Украине Политика, 13:26
В МГИМО заявили, что замдекана журфака уволился по собственному желанию Общество, 13:25
Маткапитал на строительство своего дома: как получить и потратить Недвижимость, 13:23
Набиуллина предложила устанавливать разные ставки по ипотеке в регионах Финансы, 13:22
Криптокошелек с токенами DOGE отправится на ракете к Луне Крипто, 13:18
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 13:16
Операция Израиля в секторе Газа. Карта Политика, 13:10
ЦБ отложил идею введения безотзывных вкладов для населения Финансы, 13:04
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 13:04
Следствие попросило суд арестовать задержанных топ-менеджеров «Балтики» Бизнес, 13:03
Джимми Киммел в четвертый раз проведет церемонию вручения «Оскаров» Life, 13:00
Кремль пообещал ответить Чехии на заморозку российских госактивов Политика, 12:53