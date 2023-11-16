В Москве начали повышать температуру в батареях

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В столице из-за похолодания начали повышать температуру воды в магистральных сетях отопления, сообщается в телеграмм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Согласно прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до минус 8–11 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



Московские теплоэлектроцентрали работают в режиме комбинированной выработки электроэнергии и тепла, говорится в сообщении мэрии Москвы. Для производства тепла используется пар с отборов турбин, поступающий на сетевые горизонтальные подогреватели. Проходящая через них вода нагревается и через сетевые насосы под давлением подается в городскую теплосеть.

Режим отопления выбирается в зависимости от температуры наружного воздуха, а задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Тепло подается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя (жидкого или газообразного вещества, применяемого для передачи тепловой энергии) и увеличения или сокращения его объема. Подача регулируется под контролем автоматически, на основании показателей температурных датчиков.

Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса прошли испытания и готовы к работе зимой, сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Подготовка к отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. За это время подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября.