Посол Бердыев: США давно отвыкли от честного разговора на равных

Посол заявил, что США отвыкли от честного разговора на равных

Власти США ведут себя разнузданно на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и давно отвыкли от честного разговора на равных, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям, член российской делегации Марат Бердыев.

«Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере», — отметил посол на полях саммита АТЭС.

По мнению Бердыева, Вашингтон оказался не готов к роли председателя саммита, поскольку не смог к ведению «цивилизованной дипломатии, то есть разговору на равных, поиску единого знаменателя». Он добавил, что период председательства США в АТЭС был «крайне непростым», и России пришлось давать жесткий отпор злоупотреблениям председательства США в АТЭС.

Такое поведение Вашингтона, отметил Бердыев, «бьет бумерангом по самим американцам, которые дискредитируют себя как ответственного международного партнера», а на деле «превращаются в «токсичного» игрока».

В АТЭС входит 21 страна, большинство среди них — государства с береговой линией у Тихого океана. В объединении помимо России и США состоят Китай, Канада и Сингапур. Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Тема мероприятия — «Создание жизнеспособного и устойчивого будущего для всех».

Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.