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Главком Сухопутных войск провел брифинг с военными атташе из 54 стран

Главком Сухопутных войск Салюков провел брифинг с военными атташе из 54 стран
Олег Салюков (в центре)
Олег Салюков (в центре) (Фото: Минобороны РФ)

В Москве главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков провел брифинг с 80 военными атташе из 54 стран, сообщило Минобороны.

«В ходе брифинга главком довел информацию о состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, выполнении текущих и планируемых к проведению мероприятий в рамках международного военного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Такие брифинги проводятся раз в два года, отметили в ведомстве.

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Фото:Jon Cherry / Getty Images

Сухопутные войска в своем составе имеют мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска ПВО, специальные войска, части и подразделения материально-технического обеспечения.

 

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Теги
Минобороны военный атташе брифинг
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