Главком Сухопутных войск Салюков провел брифинг с военными атташе из 54 стран

Главком Сухопутных войск провел брифинг с военными атташе из 54 стран

Олег Салюков (в центре) (Фото: Минобороны РФ)

В Москве главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков провел брифинг с 80 военными атташе из 54 стран, сообщило Минобороны.



«В ходе брифинга главком довел информацию о состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, выполнении текущих и планируемых к проведению мероприятий в рамках международного военного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Такие брифинги проводятся раз в два года, отметили в ведомстве.

Сухопутные войска в своем составе имеют мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска ПВО, специальные войска, части и подразделения материально-технического обеспечения.



