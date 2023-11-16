Главком Сухопутных войск провел брифинг с военными атташе из 54 стран
В Москве главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков провел брифинг с 80 военными атташе из 54 стран, сообщило Минобороны.
«В ходе брифинга главком довел информацию о состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, выполнении текущих и планируемых к проведению мероприятий в рамках международного военного сотрудничества», — говорится в сообщении.
Такие брифинги проводятся раз в два года, отметили в ведомстве.
Сухопутные войска в своем составе имеют мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска ПВО, специальные войска, части и подразделения материально-технического обеспечения.
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