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Финансы ,  
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Минэк предостерег граждан от обращения к юристам для запуска банкротства

Минэк: не стоит обращаться к юристам в случае банкротства, помочь могут и в МФЦ
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Россиянам для начала процедуры внесудебного банкротства не стоит обращаться к юристам, так как сама процедура бесплатная, с ней могут помочь в МФЦ, заявил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов на форуме «Банкротства. Новая реальность», сообщает Forbes.

«Многие юридические компании утверждают, что процедура очень сложная, что в МФЦ не помогут, а мы поможем — идите к нам. Обращаться к услугам юристов я бы не стал. Процедура была заточена на бесплатность и доступность для любого гражданина, неважно, какая у него финансовая грамотность», — сказал Торосов.

По его словам, власти постоянно работают с МФЦ, чтобы те помогали людям в этих вопросах, рассказывали и публиковали материалы на разных ресурсах.

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Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Процедура банкротства позволяет физлицу списать долги и не расплачиваться по ним перед кредиторами, например банками или МФО (микрофинансовыми организациями). Должникам в России доступны два способа обанкротиться — через суд или по упрощенной процедуре через многофункциональные центры (МФЦ).

Ранее гражданин обязан был начать процедуру через суд, если его обязательства превышали 500 тыс. руб., а срок неплатежей — три месяца. С 3 ноября 2023 года в России вступили в силу новые правила: теперь признать себя банкротом вне суда можно, если общий размер долга не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб.

Если сумма задолженности меньше, то банкротство через суд — добровольный процесс. Процедура не обязательно заканчивается прощением долга: если у гражданина есть имущество или финансовые возможности платить по обязательствам, суд может назначить реструктуризацию.

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Упрощенное банкротство — бесплатное и без суда — запустили в России в сентябре 2020 года. Чтобы получить статус финансово несостоятельного, должнику достаточно обратиться в МФЦ и перечислить в заявлении все свои долги.

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