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Арестованный за предложение девушке на платформе метро объяснил поступок

Арестованный за предложение девушке в метро рассказал, что увидел идею у других

Арестованный за предложение девушке на платформе метро объяснил поступок
Video

Москвич Евгений Грицков, сделавший предложение своей девушке на станции метро и арестованный после этого на пять суток, объяснил свои действия желанием повторить идею из видеоролика в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Об этом он рассказал РБК.

«Мы увидели похожее видео в сети Instagram и решили повторить. Но ролик был не постановочный, я действительно сделал предложение. Само свидание длилось буквально пять минут, ну и выбор пал на метро еще и потому, что там проходимость большая», — сообщил РБК мужчина.

О своем задержании Грицков накануне рассказал порталу MSK1.ru. Он сообщил, что сделал своей девушке предложение на станции метро «ВДНХ» в Москве, и показал запись с места событий. На кадрах видно, что мужчина принес на платформу складные стол и стулья и пригласил девушку на «ужин» с шампанским и фруктами. Впоследствии Грицков встал на колено и предложил девушке стать его женой.

В Москве арестовали мужчину после предложения девушке и «ужина» в метро
Общество
Фото:Татьяна Макеева / ТАСС

Как рассказал сам мужчина, на следующей день после этих событий к нему и его невесте на работу в концертный зал Crocus City Hall приехали полицейские: они потребовали у молодых людей объяснительные и вызвали их в отделение полиции. «Мы сказали, что алкоголя не было, все нормально происходило и цивильно», — заверил Грицков.

Мужчина должен был приехать в полицейское отделение вместе с девушкой вечером того же дня, однако пара не сделала этого. На следующий день, по словам Грицкова, его вместе с невестой задержали по пути на работу. Паре предъявили обвинение в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) — девушку оштрафовали на 1 тыс. руб., а мужчине назначили арест на пять суток. «Сказали, что мы на платформе мешали пассажиропотоку», — отметил Грицков.

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