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Общество ,  
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В Приморье, где перевернулся школьный автобус, произошло еще одно ДТП

Фото: dpskontrol_125rus / Telegram
Фото: dpskontrol_125rus / Telegram

В Надеждинском районе Приморского края, где перевернулся школьный автобус с 14 детьми, из-за гололеда занесло машину с песком, сообщает «КП — Дальний Восток». Большегруз задел несколько легковых автомобилей, пострадавших нет.

В Приморье, где перевернулся школьный автобус, произошло еще одно ДТП
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Грузовик с песком приехал на опасный участок, где ранее перевернулся школьный автобус с детьми, на скользкой дороге его занесло, и он чуть не задавил людей, находящихся на месте предыдущего ДТП. Грузовая машина повредила несколько припаркованных автомобилей, но никто не пострадал.

Школьный автобус с 14 детьми перевернулся в Приморье
Общество
Фото:Прокуратура Приморского края

16 ноября на дорогах Приморья в промежуток с 0:00 до 12:30 по местному времени суммарно было зарегистрировано 18 ДТП, один человек погиб.

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Теги
Приморье ДТП
Материалы по теме
Школьный автобус с 14 детьми перевернулся в Приморье
Общество
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