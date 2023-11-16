Власти Харьковской области сообщили об ударах по региону

По Харькову наносят удары, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. Он призвал жителей Харькова и области проследовать в укрытия.

Синегубов также сообщил об ударах по населенному пункту Чугуевского района. По его данным, по нему нанесли не менее семи ударов, последствия устанавливаются, информация о пострадавших не поступала. Название населенного пункта Синегубов не уточнил.

Об ударах по Чугуевскому району также сообщил начальник местной военной администрации Сергей Лободенко. Данных о раненых, по его словам, нет. Экстренные службы ищут места попаданий.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харьковской области с 00:04 до 01:04 по местному времени (01:04-02:04 мск) звучали сирены воздушной тревоги. Воздушную тревогу также объявили в Днепропетровской области.