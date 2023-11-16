 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Харьковской области сообщили об ударах по региону

Губернатор Харьковской области Синегубов сообщил об ударах по региону
Сюжет
Военная операция на Украине

По Харькову наносят удары, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. Он призвал жителей Харькова и области проследовать в укрытия.

Синегубов также сообщил об ударах по населенному пункту Чугуевского района. По его данным, по нему нанесли не менее семи ударов, последствия устанавливаются, информация о пострадавших не поступала. Название населенного пункта Синегубов не уточнил.

Об ударах по Чугуевскому району также сообщил начальник местной военной администрации Сергей Лободенко. Данных о раненых, по его словам, нет. Экстренные службы ищут места попаданий.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Харькове
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В Харьковской области с 00:04 до 01:04 по местному времени (01:04-02:04 мск) звучали сирены воздушной тревоги. Воздушную тревогу также объявили в Днепропетровской области.

Читайте на РБК Pro
Как управлять вниманием в течение дня — советы профессора из США
Почему опасно пользоваться криптомиксерами и рядом криптобирж
Битва за таланты: как компании будут привлекать сотрудников в 2024 году
Исход китайских миллиардеров: что спровоцировало утечку мозгов из КНР
Теги
Харьков Харьковская область взрывы
Материалы по теме
В Херсоне и Харькове произошли взрывы
Политика
В Харькове прозвучали взрывы
Политика
В Харьковской области объявили о начале принудительной эвакуации детей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 15 ноя, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 15 ноя, 17:17
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Власти Харьковской области сообщили об ударах по региону Политика, 02:30
Зеленский оценил роль танков Abrams в ходе боевых действий Политика, 02:16
Умер экс-участник группы «Би-2» Николай Плявин Общество, 02:02
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско завершились Политика, 01:37
Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа Политика, 01:15
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
В Минцифры пообещали восстановить интернет на Камчатке в ближайшее время Технологии и медиа, 01:11
Медведев победил Зверева на Итоговом турнире ATP и вышел в полуфинал Спорт, 01:02
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Reuters узнал об отказе Ирана воевать с Израилем на стороне ХАМАС Политика, 00:35
«Пусть репу чешут». Реакция на призыв МОК не участвовать в «Играх дружбы» Спорт, 00:20
В США заявили о желании добиться ухода российских миротворцев из Карабаха Политика, 00:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15