Умер экс-участник группы «Би-2» Николай Плявин

Бывшего клавишника и ударника группы «Би-2» Николая Плявина нашли мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Тело музыканта обнаружили в съемной квартире на Фестивальной улице. По предварительным данным, смерть была ненасильственной. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным источника «Известий», мужчину обнаружил сын после того, как безуспешно пытался дозвониться отцу на мобильный. Последний раз он связывался с отцом 10 ноября. Тело Плявина было в крови, пишет газета.

Источник издания рассказал, что недавно состояние здоровья Плявина резко ухудшилось, сын трижды за месяц вызывал ему «скорую». Музыкант жаловался на головокружение и невозможность встать.

Плявин находился в составе «Би-2» с 1999 по 2006 год. В группе также играл его брат Александр Плявин (с 2002 по 2006 год), он умер от рака в 2014 году. Плявины участвовали в записи альбомов «Мяу кисс ми» (2001) и Иnoмарки (2004). В них вошли песни «Моя любовь», «Мой рок-н-ролл», «Зажигать», «Последний герой», «Скользкие улицы» и другие наиболее известные песни группы.