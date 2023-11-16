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Технологии и медиа ,  
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В Минцифры пообещали восстановить интернет на Камчатке в ближайшее время

Минцифры: интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время

Доступ к интернету в Камчатском крае, который пропал после аварии на магистральной линии связи, восстановят в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В ведомстве объяснили, что интернет пропал в результате повреждения наземной части магистральной линии связи между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний в ходе проведения земельных работ. Над устранением аварии уже работают оперативные службы «Ростелекома».

На Чукотке возникли перебои со связью из-за поврежденного кабеля
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Интернет будет восстановлен в самое ближайшее время, заверили в Минцифры. Там добавили, что в регионе работает сотовая связь, телефония, также доступны звонки в экстренные службы.

Помимо Камчатки, перебои со связью возникли в ряде населенных пунктов Чукотского автономного округа. «Департамент промышленности держит ситуацию на контроле», — сообщило ранее правительство региона.

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Теги
Интернет Камчатка Камчатский край Минцифры связь
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