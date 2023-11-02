МВД: в Москве были задержаны мошенники, выпрашивавшие в метро деньги на проезд

В Москве задержали мошенников, выпрашивавших в метро деньги на проезд

Фото: МВД РФ

В Москве задержали мошенников, выпрашивавших в метро деньги на проезд до дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Двое мужчин и пять женщин подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

Следователи столичного управления МВД на метрополитене возбудили против подозреваемых уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК). Четверо задержанных заключены под стражу, для троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мошенники выпрашивали деньги на Кольцевой линии метро Москвы. Женщины просили у прохожих одолжить, как правило, от трех до шести тыс. руб. на железнодорожный билет и обещали вернуть долг на банковскую карту по возвращении домой. Однако по прошествии времени они не возвращали деньги, а звонки обманутых людей игнорировали.

По версии следствия, мошенницы использовали специальную мазь, которая вызывала у них слезы. Также женщины имели при себе дорожные сумки.

Мужчины контролировали действия женщин и выбирали места, где можно было бы просить у прохожих деньги, «не привлекая внимание персонала метрополитена».

За один день мошенники могли одолжить деньги до двадцати раз, отметили в МВД.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам проживания подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, документы и банковские карты.

Полиция продолжает работу по установлению всех жертв мошенников, а также возможных соучастников, добавила Волк.