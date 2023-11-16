Ракова анонсировала открытые экскурсии в Боткинскую больницу

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти решили продолжить проект открытых экскурсий в новые больницы. В период с 23 по 29 ноября свои двери для всех желающих до начала своей работы откроет новый флагманский центр и урологический центр ГКБ имени С.П. Боткина. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, горожане смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием Боткинской больницы, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое. «Изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов DaVinci. Все, что нужно для посещения экскурсии, — предварительно зарегистрироваться и не опаздывать», — уточнила Ракова.

Экскурсии для групп численностью до 20 человек, будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг «Мои документы». В рамках мероприятия возможно будет посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото в специальной фотозоне. Кроме того, гости медучреждения смогут посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании.

Ранее вице-мэр отметила удачный эксперимент по организации открытых экскурсий по флагманскому центру городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова. Тогда готовящийся к открытию флагманский центр посетили более 11 тыс. гостей. Анастасия Ракова сообщила, что столичные власти постарались сделать экскурсии комфортными и увлекательными для людей любых профессий и возрастов.

«Мы получили очень позитивную обратную связь от всех участников и определенно намереваемся продолжить проект и в будущем по мере завершения строительства новых больниц», —подчеркнула заммэра.

С января 2023 года при крупнейших столичных больницах открываются флагманские центры — современные комплексы неотложной медпомощи. Всего запланировано возведение шести флагманов в разных концах мегаполиса. Три уже открыто — флагманские центры при ГКБ имени В.В. Вересаева, НИИ имени Н.В. Склифосовского и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова. В настоящее время продолжается создание еще двух флагманских центров — в ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова.