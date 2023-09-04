Ракова рассказала о популярности открытых экскурсий по ГКБ имени Филатова

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Более 11 тыс. человек за два дня посетили флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова в рамках открытых экскурсий. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, правительство уделяет особое внимание обновлению медицинской инфраструктуры, в рамках которого начинает формироваться сеть флагманских центров больниц. Один из них — в ГКБ № 15 им. О.М. Филатова — после трех лет строительства готовится к открытию.

Видео: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

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«Чтобы наглядно познакомить москвичей с тем, что из себя представляет современная цифровая клиника, погрузить их в процесс спасения жизни с точки зрения медика и приобщить к достижениям инновационной медицины, мы запустили проект эксклюзивных открытых экскурсий в московские больницы, — уточнила Ракова. — Впервые все желающие смогли поучаствовать в триаже приемного отделения, зайти в операционную по стопам хирурга, осмотреть суперсовременное оборудование, зайти в машину скорой помощи и изучить медицинский вертолет».

Заммэра подчеркнула, что столичные власти постарались сделать экскурсии комфортными и увлекательными для людей любых профессий и возрастов.

«Мы получили очень позитивную обратную связь от всех участников и определенно намереваемся продолжить проект и в будущем, по мере завершения строительства новых больниц», — добавила вице-мэр.

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Отметим, что флагманский центр больницы имени О.М. Филатова скоро начнет прием первых пациентов. Медицинское обслуживание в нем будет организовано по новому стандарту, который внедрили для повышения качества, скорости и эффективности оказания экстренной помощи.

В январе 2023 года открылся флагманский центр в ГКБ имени В.В. Вересаева, а в марте — в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В настоящее время продолжается создание еще трех флагманских центров — в ГКБ имени В.М. Буянова и клинической больнице имени С.П. Боткина, а также в ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова.