Россиянка, которую сын бросил в Мехико без денег, вернулась в Москву

Валентина Котова (Фото: Консульство России в Мексике)

Пенсионерка Валентина Котова, которую сын и невестка бросили на пороге консульства в Мехико, вернулась в Москву, сообщили «РИА Новости» в МИД России.

«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня (15 ноября. — РБК), в 9:00, границу России в аэропорту Домодедово», — сообщили в ведомстве. По словам консула Александра Иващенко, 73-летняя Котова передвигается на коляске, потому что не может ходить из-за болей в спине, а также страдает от проблем с давлением.

Пенсионерка вместе с сыном и его женой продали все имущество в России и уехали в Мексику — там они собирались пересечь границу и оказаться в США, однако им не удалось этого сделать.

Сын Котовой получил возможность переехать в Соединенные Штаты по программе для украинских беженцев, поскольку у его жены есть украинское гражданство. Пара воспользовалась этой возможностью и бросила пенсионерку в консульстве России в Мехико с вещами, но без средств к существованию. В России у женщины не осталось родственников и жилья.

Статус «временно защищенных лиц» в США был предоставлен украинцам в апреле 2022 года. Он позволяет получить разрешение на работу и временный вид на жительство. В августе 2023 года действие статуса продлили до 19 апреля 2025 года.